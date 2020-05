FC Bayat? Nog een oude bekende van de Pro League (Club Brugge) trekt naar FC Nantes

Wie kent Jean-Charles Castelletto nog? De Franse verdediger was tussen 2015 en 2017 actief bij Club Brugge en Moeskroen en is de volgende speler met een link in België die naar FC Nantes trekt.

Jean-Charles Castelletto heeft zijn stempel bij Club Brugge niet kunnen drukken, maar na zijn vertrek is zijn carrière wel in stijgende lijn gegaan voor de Fransman. Hij promoveerde met Breste naar de Ligue 1, waar hij basisspeler was en nu een contract tot 2023 heeft getekend bij FC Nantes. Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature jusqu'en 2023 de Jean-Charles Castelletto (25 ans), qui arrive libre, en provenance du @SB29 🖊#BienvenueJeanCharles — FC Nantes (@FCNantes) May 26, 2020 Nantes is de club waar Mogi Bayat bijzonder actief is als makelaar. Er lopen dan ook tal van oude bekenden uit de Jupiler Pro League rond bij de Kanaries: Moses Simon, Anthony Limbombe, Renaud Emond, Dennis Appiah, Cristian Benavente en Kalifa Coulibaly.