Belgische middenvelder met amper 1 wedstrijd op de teller mag toch hopen op verlengd verblijf: "We hopen er snel uit te komen"

Lucas Schoofs kan niet bepaald terugkijken op een geslaagd seizoen bij Heracles. De middenvelder speelde amper een wedstrijd, maar zou toch mogen blijven.

Schoofs, 23 jaar, kwam dit seizoen transfervrij over van AA Gent, waar een doorbraak er niet in zat. Maar ook bij Heracles heeft de middenvelder nog geen vaste stek weten te veroveren. Schoofs speelde amper een wedstrijd... als rechtsback.

Meer dan een noodoplossing is Schoofs dus nog niet gebleken bij Heracles, maar toch wil de Nederlandse club graag voort met de middenvelder. Dat gaf de club zelf aan. "Het is aan ons om de schifting te maken nu. Spelers die einde contract lopen mogen nog meetrainen, maar hebben ondertussen hun keuze al gemaakt. Voor zij die nog wel verder willen is er nog hoop. Zo hopen we er snel uit te komen met Lucas Schoofs."

Schoofs, geen familie van Rob, werd de afgelopen jaren door Gent uitgeleend aan NAC Breda, OH Leuven en Lommel United. Bij Gent kwam Schoofs slechts tot 25 minuten in de voorronde van de Europa League.