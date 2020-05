Vanaf 5 september beginnen ook lagere reeksen weer met voetballen

Ook in de lagere reeksen weten ze waar ze aan toe zijn. Op 5 september zouden de competities van start gaan.

De voetbalbond gaf eerder al aan dat er op 12 september gemikt werd om het voetbal in de lagere reeksen weer van start te laten gaan. Nu is beslist dat die competities op 5 september van start zullen gaan.

"Die startdatum is onder voorbehoud. We wachten nog op verdere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. We hopen snel meer duidelijkheid te scheppen, maar het is alvast onze intentie om dan weer op te starten", aldus Marc Van Craen aan Sporza.

De voorzitter van Voetbal Vlaanderen hoopt dat er tegen dan met publiek gespeeld kan worden. "Uiteraard willen we dan start met fans rond het veld. Maar veel zal afhangen van hoe de situatie evolueert en wat er ons zal opgelegd worden."

Het enige dat nog een probleem vormt is de beker. "Als sommige clubs uit de Amateurklasse dan nog actief zijn in de beker, dan zullen we de competitie moeten uitstellen."