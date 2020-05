Levensbelangrijke match na vijf competitieloze maanden? "Wedstrijd simuleren op training" & "voordeel verbonden aan lange pauze"

Het verdict is gevallen: de promotiefinale tussen OHL en Beerschot wordt afgewerkt op 2 augustus, daags na de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. Dit is zo'n vijf maanden na de laatste officiële wedstrijd.

Naast een plaats in de poulefase van de Europa League, valt er in de bekerfinale vooral prestige te rapen. Maar wat dan te zeggen over de wedstrijd tussen OHL en Beerschot. Bijna vijf maanden na de heenmatch zullen deze ploegen moeten gaan uitmaken wie in 1A en wie in 1B zal moeten aantreden.

Voetbalkrant.com sprak Chris Goossens, voormalig clubarts van Beerschot, Anderlecht en KV Oostende, en al jarenlang een referentie in het vak. "Ik maak me niet al te veel zorgen over blessures na die lange periode zonder wedstrijden. Er wordt vaak gezegd dat er in de Bundesliga nu veel meer blessures zijn, maar ik vraag me af waarop dat gebaseerd is? Ook in augustus en september vallen er ook veel spierblessures te noteren, hoor."

Wedstrijdomstandigheden simuleren

Hoe dan ook wordt het voor deze clubs een atypische voorbereiding. "In principe mogen ze geen oefenwedstrijden spelen, al weet ik niet of er een mogelijkheid is om bijvoorbeeld eind juli oefenwedstrijden te gaan spelen tegen Duitse tegenstanders. Al wat dan nog overblijft is een wedstrijdsimulatie creëren op training. Het gaat nooit exact hetzelfde zijn, maar je kan de wedstrijdomstandigheden zo goed mogelijk trachten na te bootsen."

"Dat gaat vaak over kleine zaken. Laat de twee ploegen op training geen hesjes aandoen, maar twee verschillende tenues. En geloof me: als de ploegen zo een paar keer tegen elkaar spelen, zal de intensiteit wel omhoog gaan! Iedereen wil in de ploeg staan voor die wedstrijd", beseft Goossens.

Geen kleine kwaaltjes

Toch ziet Goossens ook positieve zaken aan de lange pauze. "Doorgaans hebben de spelers maar 2 à 3 weken vakantie na het seizoen. Nu is dat veel langer, al hebben ze natuurlijk de conditie wel blijven onderhouden. De spelers zijn niet helemaal leeggespeeld. Daarnaast starten de ploegen met een fittere kern, omdat alle kleine kwaaltjes nu volledig genezen zijn", besluit Goossens.