'Voormalige speler van Real Madrid, AS Roma en Chelsea is dé topfavoriet om Preud'homme op te volgen bij Standard'

Michel Preud'homme beslist eerstdaags over zijn toekomst. Het lijkt er echter steeds meer op dat hij stopt als coach van Standard. Bruno Venanzi is dan ook al op zoek naar een nieuwe coach.

We schreven eerder al dat Michel Preud’homme zijn keuze eigenlijk zo goed als vast staat. Dat kan u HIER nog eens nalezen. De Luikenaar stopt als coach van Standard. Al kan er altijd nog een onverwachte wending aan het dossier worden gegeven.

Bruno Venanzi is ondertussen al op zoek naar eventuele opvolgers. Felice Mazzu stond al genoteerd, maar de coach koos voor Union SG. Marc Wilmots was er dan weer als de kippen bij om zichzelf naar voren te schuiven in De Vurige Stede.

RTBF meldt echter dat Christian Panucci de favoriet is om Preud’homme op te volgen. De 47-jarige Italiaan droeg als speler het shirt van onder Real Madrid, AS Roma, Internazionale FC, AC Milan en Chelsea FC.

Assistent van Capello

Als coach zijn de namen van zijn ploegen echter een pak minder groots. Hij was assistent van Fabio Capello bij Rusland. Verder staan er enkele Italiaanse clubs uit de lagere klassen en Albanië op zijn cv.