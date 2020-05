Nieuws is nog niet officieel, maar... 'Standard moet op zoek naar een nieuwe coach'

Standard moet op zoek naar een nieuwe coach. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar Michel Preud'homme stopt als coach van de Luikenaren. Hij blijft wel aan boord op Sclessin.

Sport/Voetbalmagazine weet dat de beslissing inmiddels gevallen is. Voor de officiële bevestiging is het nog even wachten tot begin juni, maar Michel Preud’homme is niet langer de coach van Standard.

MPH blijft aan boord in de Vurige Stede als extern adviseur. Hij koos er zelf voor om een stap opzij te zetten. De financiële realiteit in Luik zorgt ervoor dat de Rouches de komende seizoenen niet kunnen meespelen om de prijzen.

Andere club of pensioen?

Het is momenteel niet duidelijk of Preud’homme ervoor zal kiezen om meteen in te gaan op aanbiedingen van andere clubs. Voor de volledigheid: de naam van Felice Mazzu gonst al eventjes al opvolger.