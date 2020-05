Viertal trainers op de shortlist bij Waasland-Beveren, waaronder Nicky Hayen

Bij Waasland-Beveren stond Dirk Geeraerd als hoofdtrainer voor de spelersgroep in de slotweken van de reguliere competitie. In de aanloop naar het nieuwe seizoen zoeken de Waaslanders naar een nieuwe T1.

Wim De Decker was een van de namen op de shortlist, maar hij werd donderdag in de Ghelamco Arena voorgesteld als de nieuwe T2 van Jess Thorup. Maar er blijven nog enkele interessante namen over op het lijstje van Waasland-Beveren.

Hayen proefde al van T1-schap

Bijvoorbeeld die van Nicky Hayen. Volgens Het Nieuwsblad heeft de club al naar zijn eisen gepolst. Hayen mocht na het ontslag van Marc Brys even proeven van het hoofdtrainerschap bij STVV, maar traint er nu weer de beloften.

Diezelfde krant noemde nog drie namen op de shortlist van W-B. Dino Topmöller (ex-Virton), de Nederlander René Van Eck en Dieter Van Tornhout, nu onder contract bij KV Mechelen.