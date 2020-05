Burgemeester Brussel enthousiast: "Vooral investering van Vincent Kompany in Anderlecht is belangrijk"

Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel, reageerde vrijdag kort op de paleisrevolutie die Anderlecht doorvoerde. Als lid van de raad van bestuur van paars-wit is Close erg opgetogen over de genomen beslissingen.

"Ik wil ten eerste Marc Coucke bedanken, hij speelde toch een heel belangrijke rol", verklaarde Close aan VTM. "Maar voor mij is toch de rol van Vincent Kompany in dit verhaal essentieel."

"Hij is een kind van Brussel. Dat iemand als hij wil investeren in Anderlecht is voor mij het belangrijkste. Dat is een enorm goed signaal, ook zeker naar de supporters."

Hopelijk doet Anderlecht, mede dankzij deze verschuivingen in het kader, het ook op het veld beter dan de teleurstellende achtste plaats van dit seizoen. "Dat zal nog moeten blijken, maar ik hoop het alleszins. Anderlecht is de club van mijn hart", besluit Close, die als onafhankelijk lid in de raad van bestuur van Anderlecht zetelt.