Vranckx legde interesse van Belgische topclubs naast zich neer: "Hier krijg ik meer speelgelegenheid"

Aster Vranckx kwam dit seizoen voor het eerst piepen bij KV Mechelen en de sterke middenvelder deed dat uitstekend. Zo wordt hij nu al vergeleken met Tielemans, Witsel en Dembélé.

"Tielemans heeft toch een andere speelstijl, dat is meer een spelverdeler. Witsel speelt dan weer heel controlerend, terwijl ik toch probeer offensief mijn steentje bij te dragen. De vergelijking met Dembélé gaat wel op, vind ik. We zijn beide sterk aan de bal, al is hij toch nog van een ander niveau. Die wereldgoal tegen Willem II die hij maakte, dat zou ik niet kunnen. Ik zou al lang een pass hebben gegeven", vertelt Vranckx aan Het Nieuwsblad.

Toch wist de jonge middenvelder meteen indruk te maken en kan hij ondertussen al op heel wat interesse rekenen. Ondertussen steeg zijn marktwaarde al naar vier miljoen euro en volgen Europese topclubs als Bayern München, Manchester City en AC Milaan hem.

Ook vanuit het binnenland was er eerder al interesse, maar Vranckx koos voor speelgelegenheid bij KV Mechelen. "Dat is allemaal toekomstmuziek. KV Mechelen heeft voor mij een carrièreplan uitgestippeld. Ik koos ook voor deze club, omdat ik wist dat ik hier meer aan spelen toe zou komen."

"Het is altijd leuk om aan zo'n clubs gelinkt te worden, maar echt onder de indruk ben ik daar niet van. Ik kan niets uitsluiten, maar in principe speel ik ook volgend seizoen voor KV Mechelen."