Borussia Mönchengladbach haalt uit tegen Union Berlin: Marcus Thuram de grote man met twee doelpunten

Borussia Mönchengladbach kende deze middag geen problemen met Union Berlin. Het werd 4-1 na doelpunten van Neuhaus, Thuram (2x) en Pléa. Tussendoor scoorde Andersson nog voor de bezoekers.

Het werd een rustige middag voor Borussia Mönchengladbach. Al na 17 minuten kwamen ze namelijk al op voorsprong dankzij een doelpunt van Florian Neuhaus. Net voor de rust zorgde Marcus Thuram met zijn negende van het seizoen voor de 2-0.

In de tweede helft werd het nog even spannend, want Sebastian Andersson zorgde voor de aansluitingstreffer, maar 10 minuten later was daar Marcus Thuram opnieuw om de 3-1 tegen de netten te trappen. In het slot zorgde Pléa nog voor de 4-1 eindstand.

Door deze zege staat Borussia Mönchengladbach voorlopig op een knappe derde plaats, maar Leipzig kan er nog over als het morgen weet te winnen van 1.FC Köln. Union Berlin staat op de 13de plaats.