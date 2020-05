Overname door Lille zou grote gevolgen kunnen hebben voor spelers en staf van Moeskroen

De licentieperikelen van Moeskroen waren wellicht de druppel voor eigenaar om Pairoj Piempongsant om de club te koop te zetten. Lille OSC is geïnteresseerd in 'les Hurlus'.

Coronacrisis of niet, Lille is bereid om Moeskroen weer over te nemen. Voor directeur Paul Allaerts en voorzitter Patrick Declerck zou er niet al te veel veranderen. Volgens Het Laatste Nieuws zouden zij hun functie behouden na een eventuele overname.

Fernando De Cruz

Voor de spelers en de technische staf zou het een ander verhaal zijn. De nieuwe eigenaar zou graag een eigen trainer meebrengen. Exit Bernd Hollerbach in dat geval, die dan plaats moet ruimen voor Fernando Da Cruz.

Da Cruz was coach van het tweede elftal van LOSC en degradeerde met zijn team. De toekomst van Lille 2 hangt aan een zijden draadje en men zou van plan zijn om de spelers over te brengen naar de nieuwe satellietclub, Moeskroen.