Bayern-voorzitter hoopt met komst van Sané en Havertz een nieuw tijdperk in te gaan

Bayern München is er altijd in geslaagd om de beste Duitse spelers in de rangen te hebben. Vaak zelf opgeleid, maar soms ook weggeplukt bij de concurrentie.

Zo plukte Bayern ooit Mario Götze en Mats Hummels weg bij Borussia Dortmund. Nu is het iets gelijkaardig van plan met Kai Havertz. De bijna 21-jarige spits speelde al meer dan 110 matchen voor Bayer Leverkusen en scoorde daarin 35 keer. Leroy Sané Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern München, geeft toe dat er interesse is in Havertz, maar dat het moeilijk wordt om hem te strikken. Daarnaast staat ook Leroy Sané dicht bij een overgang naar de Bundesliga. "We hebben Kimmich, Sule, Lewandowski en er is de contractverlenging van Neuer. Met daarbij Coman, Gnabry en hopelijk Sané geloof ik dat we aan het begin van een nieuw tijdperk kunnen staan met Bayern München", legde Hoeness uit bij Bayern 1.