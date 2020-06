Beerschot haalt uit naar reglementswijziging binnen het lopende seizoen (en waar OHL meest van profiteert): "Dit is competitievervalsing!"

Beerschot zag de bui al een tijdje hangen: de KBVB liet het bondsreglement aanpassen waardoor er nieuwe spelers mogen aangetrokken worden voor de promotiefinale. Een wijziging waar OH Leuven - dat 14 spelers einde contract heeft - duidelijk het meest van profiteert.

Beerschot neemt kennis van een wijziging van het KBVB bondsreglement die duidelijk de lopende competitie tracht te beïnvloeden.

Volgens de regels van de KBVB maar ook voor UEFA en FIFA staat het beïnvloeden van de competitie gelijk met competitievervalsing en bovendien tast dit overduidelijk de sportieve integriteit van de competitie aan.

Buiten het statutair en reglementair voorbehoud dat Beerschot maakte, werd het opstellen van spelers die niet speelgerechtigd waren op de initiële datum nooit gestemd door de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei 2020 noch in de notulen opgenomen. Dat de beslissingen van de Algemene Vergadering werden afgedwongen met financiële dreigementen en gebruik van financiële middelen van de Belgische voetbalbond is moreel verwerpelijk en is momenteel onderwerp van onderzoek.

Beerschot heeft steeds gesteld dat het zich sportief wil verdedigen maar kan niet tolereren dat bondsregels worden veranderd tijdens het lopende seizoen (op één wedstrijd van het einde) en zeker niet als deze duidelijk de competitie beïnvloeden. Dit tast het basisprincipe van rechtszekerheid aan en gaat in tegen het eigen reglement dat stelt dat nieuwe regels alleen kunnen gelden voor het volgende seizoen. Dat is de logica zelve en begrijpt iedereen maar werd toch doorgevoerd.

FIFA en UEFA stuurden maanden geleden een omzendbrief rond die niet alleen toeliet om de competitie te verlengen maar ook maatregelen adviseerde aan de federaties. Wij kunnen alleen maar vaststellen dat, in tegenstelling tot andere landen, deze maatregelen niet werden geïmplementeerd, noch werden pogingen ondernomen om de richtlijnen van FIFA te volgen.

Alle clubs wisten dat het seizoen kon verlengd worden. Daarop heeft Beerschot ingespeeld door contracten te verlengen en spelers niet te transfereren. Dit zorgvuldig bestuur zou dan niet enkel teniet gedaan worden maar zelfs contra-productief werken.

Zowel Beerschot als OHL werkten een volledig seizoen af en staan op 90 minuten van een promotie. De solidariteit ontbrak echter om beide clubs gelijk te behandelen met de ploegen uit 1A (wat een basisregel is voor behoorlijk bestuur) en te laten promoveren.

Uiteraard willen wij een sportieve promotie maar dan wel zonder manipulaties die duidelijk aanleiding kunnen geven tot competitievervalsing.

Beerschot zal alle middelen gebruiken om een faire competitie te garanderen en een gelijke behandeling van alle ploegen af te dwingen.