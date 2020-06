Vanhaezebrouck vindt het goeie zaak dat Coucke van de voorgrond verdwijnt: "Hij past niet in het voetbal"

Hein Vanhaezebrouck en Marc Coucke hebben nooit een echt goeie relatie gehad. De ex-coach van Anderlecht vond dat hij niet op zijn plaats zat in het voetbal omdat hij zich met te veel moeide.

"Zolang Marc Coucke op alle niveaus de beslissingen neemt, zal het hier van kwaad naar erger gaan", heeft hij blijkbaar ooit gezegd tegen Michael Verschueren.

"Voor alle duidelijkheid: het waren niet alleen míjn profetische woorden. Ik was niet de enige in de club die vragen had bij zijn beleid. Hoeveel keer dat anderen - na een zoveelste ingreep of ontslag - mij kwamen zeggen: Wat heeft hij nú weer gedaan? Maar niemand die hem daarover durfde aan te spreken, omdat ze de gevolgen vreesden. Onterecht, blijkt achteraf. Want ook zij die altijd ja knikten, zijn intussen verdwenen", zegt Hein in Het Nieuwsblad.

Voor Vanhaezebrouck zou Coucke helemaal uit het voetbal moeten verdwijnen. "Als ik hem van repliek diende, of iemand te hulp schoot, zei hij dat ik altijd op alles een antwoord had. Ik heb al eens gezegd dat Coucke en ik niet bij elkaar passen. En dat zal ook wel aan mij liggen. Maar hij past ook gewoon niet in het voetbal. Zijn beslissing om af te treden als voorzitter is de enige juiste. Dit was noodzakelijk om voor een kentering te kunnen zorgen."