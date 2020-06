Schalke en Benito Raman zitten in de hoek waar de klappen vallen: "Wat meer lopen en dan lukt het wel weer"

Benito Raman en Schalke hebben enkele moeilijke weken achter de rug. Sinds de herstart van de competitie pakte Schalke nog geen enkel punt en Raman viel geblesseerd uit.

Raman begon nochtans uitstekend bij Schalke en scoorde vier wedstrijden op een rij, maar in 2020 vlot het minder voor de aanvaller. Enkel in de beker tegen Hertha was hij trefzeker.

Met de heropstart van de competitie vatte Raman en Schalke het seizoen met hernieuwde moed aan, maar dat draaide niet zo goed uit. Schalke verloor al haar wedstrijden, zelfs tegen hekkensluiter Werder Bremen. Daarnaast viel Raman ook nog eens geblesseerd uit met een dijblessuren.

Het grote probleem van Schalke blijft het scorend vermogen. Zeker wanneer aanvalsleider Benito Raman slechts vier keer wist te scoren in de competitie. "Ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing zullen vinden. Het zijn enkele zware weken geweest", vertelt Raman aan Het Nieuwblad.

"We maken te veel fouten. We moeten harder werken en meer lopen, dan zal het allemaal wel goed komen. Of het een nadeel is dat we spelen zonder publiek? Dat geldt voor elke ploeg, dus dat mogen we zeker niet inroepen als excuus."