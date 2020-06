'Clausule in contract is dan wel verlopen, maar Barça heeft nog een probleem als het Messi wil houden'

Lionel Messi zal FC Barcelona deze zomer niet verlaten. De clausule in zijn contract is na 31 mei niet meer geldig. Maar de Catalanen rekenen zich best niet rijk...

Het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona loopt na volgend seizoen namelijk af. De Vlo is momenteel niet happig om rond de tafel te gaan zitten. De Argentijn heeft zijn twijfels over de sportieve visie van de Catalaanse bestuurskamer. Hij wil dan ook de voorzittersverkiezingen afwachten vooraleer een beslissing te nemen. Opvallende belofte Messi schaart zich alvast achter Joan Laporta. De voormalige voorzitter van de Blaugrana deed alvast een opvallende belofte als hij de verkiezingen wint. Dat kan je HIER nog eens nalezen.