Simon Mignolet is een van de Rode Duivels die voor zijn trainersdiploma gaat: "Al behoorlijk wat bijgeleerd"

Simon Mignolet is een van de 23 Rode Duivels die tijdens de verzamelmomenten van de nationale ploeg in Tubeke een trainerscursus zal volgen.

"De spelers kregen eerst enkele pre-course sessies zodat ze wisten waar ze aan toe waren. We verwachten van elke cursist dan ook honderd procent toewijding", legde Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen, uit.

Simon Mignolet is een van de 24 (ex-)Rode Duivels die deze kans niet onbenut laat. "Mijn ervaring hiermee is alvast erg positief. Zelfs nu we hier in moeilijkere omstandigheden aan werken. De oplossing met cursussen in groep werkt goed en door de individuele taken die we krijgen blijven we geëngageerd. Zelf heb ik al behoorlijk wat bijgeleerd en kijk ik al uit naar de volgende sessie."

Ook bondscoach Roberto Martinez is lovend over het project. "Voor onze Rode Duivels is dit een unieke gelegenheid om nu reeds te beginnen denken als coach. Op die manier kunnen ze zichzelf ontdekken als coach en later met een Belgische opleiding naar België als coach terugkeren."