Drieklapper voor Mertens en Napoli? Dit is de deadline voor de contractverlenging

Dries Mertens gaat zijn contract bij SSC Napoli verlengen. Het is momenteel nog wachten op het officiële bericht van speler en club, maar de deadline voor de contractverlenging is ondertussen ook gekend.

Het was de sportief directeur van Internazionale FC die liet weten dat de Nerazzurri de interesse in Dries Mertens laat varen omdat er een deal is tussen de Rode Duivel en SSC Napoli. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Op enkele punten en komma’s na zijn alle partijen dan ook akkoord. Het is de bedoeling van Partenopei om de contractverlenging officieel te maken voor de halve finale in de Coppa Italia tegen… uitgerekend Inter.

Contractverlenging, topschutter aller tijden én finaleplaats

En die wedstrijd kan extra speciaal worden voor Mertens. Naast zijn contractverlenging kan hij - als hij scoort tenminste - topschutter aller tijden worden van Napoli. Bovendien staat er een finaleplaats op het spel. Voor de volledigheid: Napoli won de heenwedstrijd met 1-0.