Tuur Dierckx neemt met wrang gevoel afscheid van Waasland-Beveren: "Niets meer gehoord van de club"

Waasland-Beveren degradeert naar 1B, daar stemde de meerderheid van de profclubs in de Algemene Vergadering van de Pro League mee in. Of het effectief zover zal komen, zal de komende weken in een juridische strijd beslecht worden.

In een gesprek met Voetbalkrant.com kijkt Tuur Dierckx (25) terug op de degradatie van Waasland-Beveren. "Tja, het voelt erg vreemd, zelfs nu nog. Het voelt niet echt aan als een degradatie. Ik vermoed dat dit nog een staartje zal krijgen. Eerst leek iedereen akkoord voor een competitie met 18 ploegen, waarna men in extremis teruggreep naar 16 ploegen: erg raar allemaal", aldus de Antwerpenaar. Ongeacht of het 1A of 1B wordt, lijkt de kans onbestaande dat Tuur Dierckx volgend seizoen nog zal uitkomen voor Waasland-Beveren. Zijn contract op de Freethiel loopt af. "Eigenlijk heb ik van de club nog niets gehoord. Dan moet je je conclusies trekken natuurlijk", is de kwieke winger, die afgelopen seizoen drie competitietreffers liet optekenen, realistisch. Heb de indruk dat de clubs erg terughoudend zijn" "Mijn makelaar is dan ook bezig met enkele clubs, maar voorlopig zijn die contacten veeleer informerend en verkennend. Iets concreets is er vooralsnog niet." Zorgen maakt de goedlachse Dierckx zich niet. "Ik maak me er niet druk in. Ik ben ervan overtuigd dat ik wel een gezonde club zal vinden met de nodige ambitie. Ik heb de indruk dat clubs erg terughoudend zijn, omwille van corona. Maar ik probeer te focussen op zaken die ik wél in eigen handen heb, zoals mijn conditie", besluit de ex-speler van KV Kortrijk, Club Brugge en Antwerp.