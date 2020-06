Anderlecht gaat deze zomer geen grote namen halen: "Aankopen doen zoals Vlap is nu niet verstandig"

Het clubbestuur van Anderlecht weer waar het deze zomer aan toe is. Er moeten nog schulden worden weggewerkt, maar tegelijkertijd moet er ook aan een kwalitatieve spelerskern worden gebouwd. Een moeilijke evenwichtsoefening.

Elke euro die deze zomer naar een nieuwe speler gaat, zal minstens twee keer worden omgedraaid. Aan spelers van het kaliber van Vincent Kompany of Samir Nasri moeten fans zich dus niet verwachten.

Vijftal transfers

"Er is budget, maar geen spaarpot van 15 miljoen euro", legde Karel Van Eetvelt uit bij Het Laatste Nieuws. "Aan­kopen zoals Michel Vlap (8M) dat is nu niet verstandig. Ik weet zelfs niet of we dat in de toekomst nog zullen doen. Hoe dan ook: we zullen geen grote namen halen, zoals in het verleden wel gebeurde."

Geen grote namen, maar wel kwaliteit boven kwantiteit. We mogen zo'n vijftal transfers van Anderlecht verwachten, bevestigde Van Eetvelt bij HLN. En de club blijft ook inzetten op jonge talenten. Die worden zo lang mogelijk aan boord gehouden.