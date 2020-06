Herspelen Virton - Beerschot slecht voor imago van Belgisch voetbal, maar: "Het moet gespeeld worden"

Vrijdag heeft het BAS geoordeeld dat Virton - Beerschot herspeeld moet worden. De match is in principe overbodig, maar volgens Walter Damen, ondervoorzitter bij de Kielse Ratten, moet er gezocht worden naar een geschikte datum.

Net wanneer men dacht dat het Belgisch voetbal niet meer ingewikkelder of absurder kon dan het nu is, besloot het BAS om de wedstrijd tussen Virton en Beerschot van januari te herspelen. De partij werd nietig verklaard omdat het enige doelpunt van de partij werd toegekend door de scheidsrechter, terwijl de goal indruiste tegen het voetbalreglement.

Nefast voor het imago

Beerschot speelt op 2 augustus nog de terugmatch van de promotiefinale tegen OH Leuven, maar ziet straks wellicht nog een match op de kalender verschijnen. "De match Virton-Beerschot moet gespeeld worden. Daar kunnen we niet rond. Het is nu aan de KBVB, Pro League en kalendermaker om hier een antwoord op te geven en een datum voor het duel vast te leggen", legde de ondervoorzitter van Beerschot uit bij Sporza.

"We zouden beter allemaal eens samenkomen en een beslissing nemen waar iedereen achter staat", ging Damen verder. "Want nu denkt iedereen aan zichzelf en geraken we niet vooruit. Dit is nefast voor ons imago bij de supporters en in de buitenwereld."

