Voetbal met vol stadion in de nabije toekomst een utopie? "We moeten geduld hebben"

Voetbal zonder fans, de beleving van het spelletje is daardoor toch helemaal anders. Wanneer supporters weer massaal terug naar het stadion mogen is nog maar de vraag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino maant aan tot voorzichtigheid.

De ene na de andere voetbalcompetitie pikt de draad weer op sinds het uitbreken van het coronavirus. In sommige landen zelfs al met een klein deel van de totale capaciteit van het stadion. Maar wanneer er geen beperking meer is voor fans, dat is koffiedik kijken.

"Voetbal is niet dezelfde sport in een leeg stadion. Er zal altijd een plaats zijn voor fans in het voetbal, maar we moeten geduld hebben om te beslissen dat fans weer naar het stadion mogen. We blijven werken om te zorgen dat het op een veilige en verantwoorde manier kan gebeuren", was FIFA-voorzitter Gianni Infantino voorzichtig.