Van Eetvelt over zijn relatie met Kompany en de groeimarge: "Wij zitten nog in de prehistorie in vergelijking met de NBA"

Karel Van Eetvelt moet eindelijk weer structuur krijgen in de organisatie Anderlecht. Maar er lopen naast hem nog twee sterke figuren rond op de club. Maar hij ziet zichzelf ook als mentor voor Vincent Kompany.

"Wouter (Vandenhaute, red.), Klaas (Gaublomme, zakenpartner van Kompany, red.) en ik moeten Vincent kanaliseren", zegt hij in HLN. "Ach, Vincent is een zegen voor Anderlecht. Hij heeft concrete ideeën, niet enkel over het sportieve, en heeft een duidelijke visie, die hij zelfs bij tegenslag consequent blijft uitdragen en nastreven. Vincent zal ook wel eens wakker gelegen hebben, maar ik vind het sterk dat hij is blijven doorzetten."

Een dromer, zoals Van Eetvelt er ook één is. Hij ziet dat er nog veel mogelijkheden liggen in België. "Ik ben een grote fan van de Amerikaanse sporten zoals de NBA en heb daardoor hun commerciële model zien evolueren. Als ik dat vergelijk met dat van de Europese voetbalclubs... Wij zitten nog in de prehistorie, onze groeimarge is enorm - da's een 'droom'."