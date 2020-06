Roos Vormer over haar man: "Ze denken altijd dat je heel stoer bent, maar je bent een schatje"

De familie Vormer heeft de coronacrisis wel speciaal beleefd. De jongste zoon moest een keer opgenomen worden in het ziekenhuis en kampt waarschijnlijk met een immuniteitsziekte. Intussen is alles wel in orde. Vrouwlief Roos heeft dan ook "een lieverdje" als man.

In een gesprek met HLN wordt geopperd dat het gezin met vier kinderen wel een nanny zou kunnen gebruiken. Ruud, dat is zo'n lieverd, die zou tegen zo'n nanny altijd zeggen: ga maar mee op uitstap, kom er maar lekker bij zitten... (tot Ruud) Ze denken altijd dat je heel stoer bent, maar je bent echt een schatje", aldus Roos. Nochtans strookt dat niet met het beeld dat veel mensen van hebben. "Dat is logisch. Je hebt dan ook een rare uitstraling op het veld", aldus Roos. "Je vecht niet, je schopt niet, maar je staat er wel als een vechtjas. (blaast haar borstkas op) Een ettertje. Die blonde jongen zei dat ook, in dat filmpje op de Gouden Schoen. Hoe heet die ook alweer?" Olivier Deschacht dus... "Die zei dat hij jou een echt ettertje vond, maar je wel heel graag in zijn team zou willen." "Dat zijn zulke mooie dingen om te horen. Op het veld doe ik alles om te winnen. Maar dat mag, hé, antwoordde Vormer.