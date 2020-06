1B: Union neemt afscheid van drie spelers

Union Saint-Gilloise maakt werk van zijn spelerskern voor volgend seizoen. Drie spelers mogen hun koffers pakken bij de Brusselse club.

Het gaat om Soufiane El Banouhi, Enzo D'Alberto (23) en Isaiah Young. El Banouhi, een 27-jarige rechtsback, kon nooit zijn stempel drukken bij de Unionisten. Niet in zijn eerste jaar en ook niet dit seizoen (4 basisplaatsen, 1 invalbeurt). Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Lommel en daar was hij wel titularis.

Enzo D'Alberto maakte in 2018 de overstap van de reserven van Anderlecht. Hij was dit seizoen derde doelman en speelde in twee jaar geen enkele officiële match voor de club.

Young, ten slotte, werd voor een jaar geleend van Werder Bremen en keert nu terug naar de Duitse club. De aankoopoptie in zijn contract wordt dus niet gelicht. Young (22) speelde 16 competitiematchen voor Union, waarvan 4 als basisspeler.