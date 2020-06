Virton - Beerschot: Veredelde oefenmatch of toch nog van enig belang?

Beerschot ging op 25 januari met 1-0 verliezen op het veld van Virton. Het enige doelpunt viel na een inbreuk op de spelregels en de partij werd nietig verklaard. Ook het BAS oordeelde er zo over: herspelen! Maar wat zijn de mogelijke gevolgen?

Voor het imago van het Belgisch voetbal is het alleszins geen goede zaak. Dat gaf Walter Damen, de ondervoorzitter van Beerschot, aan bij Sporza. En in het buitenland wordt er ook over gesproken. "Belgische uitspraak zorgt voor 'meest overbodige wedstrijd' aller tijden", kopte het toonaangevende Voetbal International in Nederland.

Wat Damen ook aangaf is dat er gezocht moet worden naar een datum voor de inhaalmatch. "We kunnen er niet rond, de match moet gespeeld worden." Of het ook effectief de 'meest overbodige wedstrijd aller tijden' zal zijn moet nog blijken.

Virton drukkingsmiddel en niet Westerlo?

Als Virton, dat nu officieel 27 matchen heeft gespeeld en 47 punten heeft, die match wint, wipt het over Westerlo (28 matchen, 49 punten), de leider van het reguliere klassement. Dan zouden de Luxemburgers en niet Westerlo de figuurlijke stok achter de deur zijn moest de return tussen OH Leuven en Beerschot niet worden afgewerkt. In dat geval promoveert de reguliere kampioen.

Maar Virton heeft dan weer geen proflicentie voor volgend seizoen. Ze kunnen niet promoveren. Tenzij ze, wat niet waarschijnlijk is, hun slag halen in hun lopende procedures. Vrijdag kreeg de club alvast een dossiernummer toegewezen door de Belgische Mededingingsautoriteit.

Oefenmatch

Er zijn dus veel 'alsen' in dit verhaal, maar Virton zou toch gebaat kunnen zijn bij een overwinning. Beerschot heeft dan weer niets aan deze partij. Tenzij... Oefenmatchen zijn in juli nog verboden, dus is het voor Beerschot en OH Leuven onmogelijk om zich met een oefenpot voor te bereiden op hun terugmatch.

Als de kalendermaker beslist om de inhaalmatch vóór OH Leuven - Beerschot van 2 augustus te spelen, kan Beerschot wel oefenen en OHL niet.