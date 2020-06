Cercle Brugge wil nog veranderingen doorvoeren: "Meervoudig stemrecht bestaat al 100 jaar niet meer, maar wel in het voetbal"

Cercle Brugge heeft duidelijk gemaakt wat het wil: een competitie met 20 clubs in plaats van 16 of 18. Maar dat is niet het enige dat Cercle wil veranderen. Voorzitter Vincent Goemaere wil namelijk ook de stemmingen grondig aanpassen

Bij stemmingen van de Pro League krijgt een G5-club 3 stemmen, een K-11 club 2 en een 1B-club 1. Iets waar Goemaere vanaf wil. "Het meervoudig stemrecht is in België al 100 jaar geleden afgeschaft, ik denk dat we dat in het voetbal ook moeten doen", zegt de Cercle-voorzitter voor de microfoon bij Sporza.

"Je komt nu tot een meerderheid qua stemmen terwijl die keuze niet in het belang is van de kleine ploegen. De grote ploegen zijn inderdaad belangrijker, maar zonder kleine ploegen heb je ook geen competitie. Daarom wil ik dat elke club 1 stem heeft, dat zou een eerlijker systeem bevorderen", denkt hij.

Onafhankelijke bestuurders

Maar daar stopt het nog niet, want de Cercle-voorzitter heeft nog enkele vernieuwende ideeën. Hij wil namelijk 3 onafhankelijke bestuurders in de Pro League. Voorzitter Peter Croonen is op dit moment bijvoorbeeld ook voorzitter bij Racing Genk. Mehdi Bayat is bondsvoorzitter, voorzitter van Charleroi én bestuurder van de Pro League.

"Met onafhankelijke bestuurders herstel je opnieuw het evenwicht, wat in belang is van het Belgische voetbal. Als bestuurder van een voetbalploeg is het niet eenvoudig om onafhankelijk beslissingen te nemen", besluit Goemaere.