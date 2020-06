Van der Sar heeft voorstel klaar voor nieuw seizoen Eredivisie: "Zet alle interessante matchen na 1 januari"

Edwin Van der Sar blikte bij Studio Sport vooruit naar het volgende seizoen en de oud-doelman en huidig algemeen directeur bij Ajax heeft een apart voorstel.

"Ik denk dat het voor alle partijen het voordeligst zou zijn als we alle interessante wedstrijden na 1 januari laten doorgaan. Voor die datum zal er geen publiek aanwezig zijn en wedstrijden als Ajax-Feyenoord, FC Twente-Heracles of FC Groningen-Heerenveen zijn veel leuker mét publiek", zei Van der Sar.

Van der Sar had ook leuk nieuws te melden. Zo gaf hij aan dat Ajax maar liefst acht miljoen euro bijdraagt aan het noodfonds dat werd opgestart na de coronacrisis. Een beetje vergelijkbaar met het solidariteitsfonds waar in België zo veel rond te doen was.

"We betalen het meest, maar dat vind ik niet meer dan terecht. We hebben een gezonde buffer opgebouwd. Al zullen wij nog het meest de gevolgen ondervinden van voetballen zonder publiek. Wij zijn nu eenmaal de ploeg met de grootste begroting en dat willen we ook zijn", liet Van der Sar optekenen.

"Maar moest de Champions League volgend seizoen zonder publiek doorgaan, dan lopen ook wij heel wat inkomsten mis. Dan krijgen we onze begroting echt niet rond.