Rechter heft degradatie van twee ploegen in Frankrijk op, Waasland-Beveren mag hopen op eenzelfde oordeel in België

Ook in Frankrijk is het een juridische slag geworden om uit te maken welke ploegen er volgend seizoen in de hoogste afdeling mogen voetballen. Daar zijn ze er al uit. Het gaat een competitie worden met 22 ploegen, mét Amiens en Toulouse dus.

De Raad van State heeft zo een beslissing van de Franse voetbalbond teruggedraaid. Die had geoordeeld dat Angers en Toulouse wel moesten degraderen. De rechtbank heeft nu anders beslist: beide ploegen mogen wel degelijk in de Ligue 1 blijven voetballen. Het is een scenario waar Waasland-Beveren ook op hoopt in België: dat de rechtbank de ploeg die op een degradatieplaats stond toch gelijk geeft. Het kan uit dit oordeel in Frankrijk misschien nog een beetje meer moed putten. Een gevolg is wel dat er volgend seizoen in de Ligue 1 liefst 22 ploegen zullen voetballen. Klacht Lyon verworpen Daarnaast had ook Lyon nog een klacht neergelegd. Het vroeg om de stopzetting van de competitie ongedaan te maken, waardoor het zich misschien alsnog kon plaatsen voor Europees voetbal. Die klacht is door de rechtbank verworpen.