Nieuwe CEO van KV Oostende moet meteen op het gaspedaal duwen: "Kern telt maar 11 spelers" & "Behoud is het enige doel"

31 jaar is hij nog maar, de nieuwe uitvoerende voorzitter van KV Oostende, maar tijd om zich rustig aan te passen aan de Belgische competitie heeft Gauthier Ganaye niet.

De kern van de kustboys is namelijk flink gekrompen en op enkele weken tijd moet hij een competitieve kern samenstellen. Makkelijker gezegd dan gedaan. "We hebben maar elf spelers onder contract en moeten een hele ploeg bouwen", liet Gauthier Ganaye optekenen bij Het Laatste Nieuws.

Behoud verzekeren

De club torenhoge ambities opleggen deed hij niet. "Ik zou wel gek zijn om nu grote ambities uit te spreken. Voor volgend seizoen is het enige doel om zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud."

Daarnaast wil hij van KV Oostende ook op financieel vlak weer een gezonde club maken. "We willen de financiële zaken op orde stellen, want in dat opzicht heeft de club toch enkele moeilijke jaren achter de rug", besloot Ganaye.