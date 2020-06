Kingsley Coman juicht komst Leroy Sané juist toe: "Ik heb al moeten opboksen tegen Franck Ribéry en Arjen Robben"

Kingsley Coman hoopt dat Bayern München Leroy Sané weet weg te plukken bij Manchester City. De Franse vleugelaanvaller heeft geen schrik van te veel concurrentie en denkt dat Bayern alleen meer sterker zou worden met de komst van Sané.

Met de komst van Sané zou Bayern München een rechtstreekse concurrent halen voor Kingsley Coman, maar daar schrikt de Fransman niet van terug. "Ik vind Sané een heel goede speler. Het is dan ook normaal dat Bayern zo'n speler probeert aan te trekken. Ik heb helemaal geen schrik voor concurrentie."

"Toen ik hier aankwam moest ik opboksen tegen Franck Ribéry en Arjen Robben. Ik denk dat die periode wel aantoont dat ik nooit een probleem zal maken van zo'n situatie. We worden er als team alleen maar beter van. Ik blijf dan ook mijn uiterste best doen. Als de club me niet meer nodig heeft, dan moeten ze me dat maar zeggen", klonk het wijs bij Coman.

Al denkt Coman niet dat het zo ver zal komen. "De club weet wat het aan mij heeft. Ik heb hier nog een contract tot 2023 en wil dat graag uitdoen. Mijn focus ligt nu op het seizoen tot een goed einde te brengen en dan zien we wel."

Ook Bayern-coach Hansi Flick hoopt stiekem dat de club toch Leroy Sané kan binnenhalen. Al liggen de clubs voorlopig nog ver uit elkaar qua transferprijs. City wil 70 miljoen euro, terwijl Bayern maar 40 miljoen euro wil geven. "Ik heb aan het bestuur al laten weten dat we nood hebben aan flankspelers. Met Coman, Gnabry en Perisic beschik ik slechts over drie vleugelspelers", aldus de coach van Bayern München.