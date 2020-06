Vertrek van Thiago Silva bij PSG leidt einde van een tijdperk in: "Hij staat centraal voor het falen van de club"

Toen Thiago Silva in 2012 bij PSG neerstreek, zette de club de Champions League met stip bovenaan het wenslijstje.

Acht jaar later en vele versterkingen later telt de club nog steeds op nul. De club heeft volgens oud-speler Jerome Alonzo dan ook gefaald. "Thiago Silva staat symbool voor het falen van de club. Acht jaar lang speelde hij bij de club en geen enkele keer wist hij de Champions League te winnen."

Thiago Silva kan niet op een nieuw contract rekenen bij de Parijzenaars. "Het heeft enkel te maken met salaris. Thiago Silva is een dure speler en dat kan PSG zich niet meer veroorloven op zijn leeftijd. Het is tijd om te vertrekken."

De Braziliaanse verdediger was jarenlang kapitein van de club, maar mocht de beker met de grote oren nooit in de lucht steken. Nochtans had de club door de jaren heen met Ibrahimovic, Verratti, Cavani, Neymar, Di Maria en Mbappé genoeg geld neergelegd. De Parijzenaars geraakten sinds de komst van Thiago Silva zelfs geen enkele keer voorbij de kwartfinales.

Thiago Silva kan rekenen op interesse van zijn ex-club AC Milaan, maar ook Everton wil de oude krijger graag binnenhalen.