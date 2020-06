Lokeren-Temse haalt oude bekende van Sporting terug naar Daknam

Preben De Man is de laatste nieuwe in het rijtje zomerversterkingen die richting Daknam trekt. Hij komt over van VW Hamme.

Preben De Man is geen onbekende in het Daknamstadion. De 23-jarige flankaanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij Sporting Lokeren en maakte in 2013, als 16-jarige knaap, zijn officiële debuut voor de club op profniveau. In play-off 1 kreeg hij een invalbeurt tegen Standard.

Doorbreken bij de A-kern, waar hij wel deel van uitmaakte, zat er niet in. In 2015 trok De Man naar Eendracht Aalst en sinds 2017 komt hij uit voor VW Hamme. De onderhandelingen met Lokeren-Temse liepen al een tijdje en nu is de overgang ook helemaal rond.

Er was ook nieuws langs uitgaande zijde bij de fusieclub. Gilles Van Remoortere en Hamzah Al-Balahi zoeken andere oorden op. De bestemming van eerstgenoemde is nog onbekend, Al-Balahi trekt naar Cappellen.