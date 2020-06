Beerschot biedt abonnementen aan 1B-tarief aan, ook al speelt het volgend seizoen mogelijk in 1A

Of Beerschot nu in 1A of 1B zal aantreden, dat heeft de supporters van de club er nog niet van weerhouden ook voor volgend seizoen een abonnement aan te schaffen.

Ondertussen werden er al 4850 abonnementen verkocht en bestelden fans daar ook al 2500 wedstrijdtruitjes bij, van het nieuwe huismerk 'Thirteen'. Huidige abonneehouders hebben nog tot vandaag om hun abonnement te verlengen. De club kondigde ook aan dat de abonnementen voor volgend seizoen momenteel verkocht zullen worden aan 1B-tarief, ook al speelt Beerschot volgend seizoen mogelijk in 1A. Voor de fans die er snel bij zijn, geldt er ook nog eens een korting van 10%. Ongeziene korting op wedstrijdtruitje De nieuwe wedstrijdshirtje van 'Thirteen' verkopen als zoete broodjes. De club verkoopt ze dit seizoen voor 30 euro, wat een prijsdaling betekent van 50% ten opzichte van vorig jaar. Abonneehouders krijgen ook bepaalde voordelen. Zo hebben ze volgend seizoen voorrang bij thuiswedstrijden in de beker en zullen ze eerder toegang krijgen tot het stadion indien er door de overheid een beperkt aantal fans aanwezig mag zijn tijdens de wedstrijden. Bij Beerschot hopen ze alvast dat deze acties leiden tot een nog grotere verkoop. "Het is logisch dat supporters twijfelen op dit moment. Dat begrijpen we maar al te goed. Maar het zou een fantastische boost geven, moesten we toch weer veel abonnees hebben."