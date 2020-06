Vlaams parlementslid komt met wel heel opmerkelijk voorstel: "Racistische uitlatingen? Dan moet de club van wie de fans zich eraan bezondigen verliezen"

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) vindt dat het racisme in het Belgische voetbal hard moet aangepakt worden. Daarom komt ze nu met een voorstel dat een club wiens supporters er zich aan bezondigen, de wedstrijd moet verliezen.

Racisme blijft een probleem in het Belgisch voetbal. Tot voor de stopzetting waren er 97 meldingen, dat is evenveel als het jaar ervoor over een heel seizoen gezien. "Die cijfers dateren van begin maart. Het voetbalseizoen werd iets later stopgezet door de coronacrisis. Zonder corona waren die cijfers nog hoger opgelopen", aldus Lambrecht in de Krant van West-Vlaanderen.

"Opvallend is dat slechts 23 van die meldingen betrekking hebben op spelers of trainers. Het grote probleem bevindt zich dus naast het veld, bij de toeschouwers. De sport wordt verziekt door racistische uitlatingen die komen van mensen die niet eens deelnemen aan de sport."

Ze roept minister Ben Weyts nu op om drastische maatregelen te nemen. "Wanneer het gaat over racisme trekt minister Ben Weyts steeds weer zijn paraplu open en wijst naar de federaties, terwijl hij zelf ook een signaal kan geven. Voor ons is het simpel: als er sprake is van aanhoudend racisme in een wedstrijd, fluit de scheidsrechter de match af en verliest de club die zich racistisch heeft uitgelaten."