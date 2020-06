🎥 Ex-speler STVV zorgt voor assist van de week, Boyata schlemiel van dienst

Eintracht Frankfurt ging vandaag op bezoek bij Hertha Berlijn. De hoofdstedelingen kwam op voorsprong, maar Dedryck Boyata kroonde zich vlak voor rust tot antiheld.

Tot minuut 45 was er geen vuiltje aan de lucht voor Hertha. Piatek bracht de thuisploeg op voorsprong. Maar op slag van rust kantelde de partij.

Dedryck Boyata trok vlak buiten het strafschopgebied aan de noodrem: een rode kaart was het logische gevolg.

RODE KAART | Dedryck Boyata krijgt een rode kaart door een tackle aan de rand van het strafschopgebied! 😧❌#BSCSGE 🇩🇪 pic.twitter.com/HzXX4BGvpi — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 13, 2020

In de tweede helft kantelde de partij volledig. Bas Dost lukte al snel de gelijkmaker. Iets voorbij het uur was het moment van Daichi Kamada, de Japanner die nog bij STVV actief was, aangebroken. Na een wel erg fraaie solo bediende hij scherpschutter Andre Silva. De Portugees trof laconiek raak met een hakje.

TOOOR | Wat een heerlijke actie van Kamada en mooi afgewerkt door André Silva! 😍🔥



1️⃣-2️⃣ #BSCSGE 🇩🇪 pic.twitter.com/UR4t5cK9AO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 13, 2020

Hertha Berlijn moest de kelk tot de bodem ledigen. Het werd nog 1-4 voor Eintracht Frankfurt, dat aan een vrij kleurloos seizoen bezig is.