Perdichizzi verlaat Union voor Westerlo: "Met Biset klikte het ook bij Antwerp al goed"

Ietwat verrassend stelde Westerlo eerder deze week Pietro Perdichizzi voor als nieuwste aanwinst. De secure centrale verdediger was aanvoerder van Union, dat brandt van ambitie. Desondanks tekende Perdichizzi een contract van vier seizoenen bij de Kemphanen.

Dat Perdichizzi als aanvoerder het erg ambitieuze Union verlaat voor een andere 1B-club kwam voor velen als een verrassing."Ook voor mij. Union stond open voor een transfer en ik was gecharmeerd door Westerlo, dat zijn ambitieus toonde en mooi project voor ogen heeft", vertelt Perdichizzi in GvA.

"Met Mazzu (de nieuwe trainer van Union, nvdr.) heb ik geen persoonlijk gesprek gehad. Het is niet zo dat ik vertrek omdat ik bang ben dat ik bij Union mijn plaats zou verliezen. Zekerheid om te spelen heb je nergens, ook niet bij Westerlo trouwens."

Bij Westerlo wordt Perdichizzi herenigd met Maxime Biset, met wie hij een solide centraal duo vormde bij Antwerp. "Toen konden we het goed met elkaar vinden. Dat kan ook nu in ons voordeel spelen, al is het aan de coach om de ploeg op te stellen."