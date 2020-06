🎥 Bayern-youngster straft onwaarschijnlijke blunder genadeloos af en kan duizelingwekkende statistieken voorleggen

Bayern München neemt het op dit ogenblik op tegen Borussia Mönchengladbach. De thuisploeg begon gehavend aan de partij, want topschutter Robert Lewandowski zit een schorsingsdag uit.

Zo kreeg de Nederlandse jongeling Joshua Zirkzee een basisplaats in het team van Flick. De 19-jarige aanvaller deed wat van hem verwacht werd: scoren.

Het moet gezegd: de ervaren doelman Yann Sommer ging gruwelijk in de fout. Zirkzee nam het cadeautje al te graag in ontvangst. Alweer het vierde doelpunt voor de Nederlander, die gemiddeld om de vijftig minuten scoort in de Bundesliga.

Bij rust staat het overigens 1-1. Ook Bayern deelde zijn cadeautje uit. Het was immers Benjamin Pavard, de Franse international, die een eigen doelpunt scoorde tegen Neuer.