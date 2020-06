In 1998 nog landskampioen, maar nu vraagt Duitse 'slapende reus' het faillissement aan

Het gaat niet goed met FC Kaiserslautern. De Duitse club heeft een torenhoge schuldenlast en gaat volgens Duitse media deze week nog het faillissement aanvragen.

De financiën van FC Kaiserslautern nemen dezelfde kleur aan als die van hun club: rood. Op korte termijn heeft de club 15 miljoen euro schulden en als het die niet kan aflossen zit er geen licentie in voor volgend seizoen. De totale schuldenberg bedraagt maar liefst 24 miljoen euro.

Vlak voor de eeuwwisseling was FCK vrij succesvol in Duitsland. De club pakte in 1998 zijn laatste van vier landstitels en won in '90 en 96' de Duitse beker. In 2012 zakte Kaiserslautern naar de 2. Bundesliga en in 2018 zelfs naar de derde klasse, waar het nu een grijze middenmoter is.

De club was erbij in het eerste jaar van de Bundesliga en zou na het faillissement graag een doorstart maken.