Marcus Rashford luidt alarmbel in open brief: "Geen enkel kind zou met honger mogen gaan slapen"

De jonge steraanvaller toonde zich in het verleden al vaker erg sociaal geëngageerd. Ook in volle coronacrisis roept Rashford de Britse regering op tot meer acties. Voor Rashford is het duidelijk: "Geen enkel kind mag met honger gaan slapen."

Rashford postte op zijn social media een open brief aan de Britse regering. Daarin roept hij om alsnog bonnen voor gratis schoolmaaltijden uit te delen, hoewel dit eerder van tafel geveegd was.

In Engeland is het de gewoonte dat kinderen tijdens het schooljaar gratis middagmaal aangeboden krijgen. Dit was -uitzonderlijk- ook tijdens de paasvakantie het geval, omwille van de coronacrisis. De regering besliste echter dat dit initiatief niet zal worden doorgetrokken tijdens de zomervakantie, tot grote spijt van Rashford.

"Tekort aan voedsel in Engeland is een pandemie die nog járen kan duren, als we nu niets doen. Dit heeft niets met politiek te maken, maar met liefdadigheid", klinkt het onder meer in de open brief, die je hieronder integraal kan nalezen.

Marcus Rashford komt uit een gezin dat het ook niet breed had. "Wij waren afhankelijk van gratis maaltijden, voedselbanken en liefdadigheid. Mijn verhaal zal veel gezinnen bekend in de oren klinken."