KV Oostende heeft Schot op lijstje staan die met Instagram-model kan afzakken

KV Oostende herbegint volgende week woensdag met de trainingen. Alexander Blessin heeft wel nog niet zoveel spelers voor handen. De Fransman heeft wel de garantie dat PMG de komende dagen en weken nieuwe spelers gaat aanvoeren. Eén daarvan is mogelijk de schot Jack Hendry.

Volgens Het Nieuwsblad is de 25-jarige Schot één van de targets van de kustploeg. De grote verdediger is momenteel eigendom van Celtic, dat in 2016 nog 1,6 miljoen euro voor hem betaalde.

Hij werd het laatste half jaar aan het Australische Melbourne City uitgeleend. Volgens Schotse bronnen zou hij nu weer verhuurd kunnen worden aan KVO. De nieuwe eigenaars willen liever geen nieuwe huurspelers, maar het zou toch een optie zijn. Hendry is in Glasgow ook bekend door zijn relatie met Instagram­model Robyn Keen.