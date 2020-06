Mogi reageert voor het eerst: "Mandela zat ook in de gevangenis" en "Ik heb het Belgisch voetbal helpen groeien"

Mogi Bayat heeft er tot nu toe het zwijgen toe gedaan, maar dat is blijkbaar afgelopen. De veelbesproken manager belde zelf naar RMC Sport om zijn relaas te doen en daarin toch een paar opvallende uitspraken.

Toen de zaak 'Propere Handen' losbarstte, werd Mogi als één van de eersten van zijn bed gelicht en bracht hij lange tijd in de gevangenis door. "Men zegt dat ik een donkere kant heb. Maar waarom? Omdat ik in de gevangenis zat? Nelson Mandela heeft ook in de gevangenis gezeten", noteerde HLN uit de mond van Bayat.

"Soms zitten daar ook 'goede mensen'. Jullie vallen me publiekelijk aan, maar weten jullie wel waarom ik vastzat? Ik werd destijds gearresteerd omdat ik verdacht werd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Zo'n criminele organisatie heb je al vanaf je met twee personen werkt... Ik ben beschuldigd van enkele zaken, maar dat betekent niets. Laten we wachten tot het einde van dit verhaal. Gelukkig leven we in een democratie en bestaat er een vermoeden van onschuld."

Op de kritiek die er is over zijn managerspraktijken had hij ook een antwoord. "Ik ben een makelaar die de afgelopen tien jaar spelers heeft verkocht voor in totaal misschien wel meer dan 80 miljoen euro. Noem je dat het doden van het Belgische voetbal? We hebben het Belgische voetbal net helpen groeien."