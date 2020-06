OFFICIEEL: Najar verlaat Anderlecht en trekt naar Amerika

Het tijdperk van Andy Najar bij Anderlecht zit erop. De Hondurees kwam in 2013 over van DC United en trekt nu opnieuw naar de MLS.

Najar heeft op zijn social media zelf een video geplaatst waarin hij de overstap naar Los Angeles FC bevestigt.

Met Anderlecht won Najar twee titels, in 2014 en 2017. Door veelvuldig blessureleed kwam hij de afgelopen jaren niet veel meer aan de bak. Vorig jaar in juli liep hij een kruisbandletsel op waardoor hij dit seizoen niet in actie kwam.

Los Angeles FC wordt dus de tweede club in de MLS van Najar. De opkomende rechtsback speelde eerst een aantal seizoenen bij DC United. DC speelt in de Eastern Conference, Los Angeles FC in de Western. Als Najar tegen zijn ex-team wilt spelen, zal hij de play offs moeten halen.

In totaal speelde Najar 164 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij 14x scoorde en 16 assists uitdeelde.