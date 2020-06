Wordt Hollerbach opnieuw de opvolger van Storck, maar dan nu bij Cercle?

Cercle Brugge is al een poos op zoek naar een opvolger voor Bernd Storck. De Duitser ging niet in op een voorstel van groen-zwart en Marc Brys werd weggekaapt door OH Leuven. Nu zou de Vereniging in zee willen met Bernd Hollerbach.

Wordt de opvolger van Bernd Storck bij Moeskroen straks ook de opvolger van Bernd Storck bij Cercle Brugge? Volgens Sudpresse zou Bernd Hollerbach al gesproken hebben met het bestuur van de Vereniging. Moeskroen zit in volle overname en de Henegouwers wilden niet ingaan op de contracteisen van Hollerbach. Sinds 10 juni zit de 50-jarige Duitser dan ook zonder club. Moeskroen kwam dit seizoen niet in degradatieproblemen onder Hollerbach. Voorzitter Vincent Goemaere zei overigens bij Sporza dat de gesprekken met de volgende trainer in een afrondende fase zitten. Maar ook dat de nieuwe trainer geen bekende is in de Belgische competitie. Zette hij de pers daarmee op een dwaalspoor of wordt de piste van Hollerbach niet meer bewandeld?