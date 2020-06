Cercle-voorzitter heeft nieuwe coach beet: "Een Belg? Nee, maar jullie zullen tevreden zijn"

Cercle Brugge zit nog steeds zonder coach, maar dat zal niet lang meer duren. Voorzitter Vincent Goemaere bevestigde deze namiddag dat de gesprekken in een afrondende fase zitten.

Marc Brys kiest dus voor OHL, maar Cercle gaat de buitenlandse toer op. "De gesprekken zijn vergevorderd. We zijn zo goed als aan het afronden", zegt Goemaere bij Sporza. "Ik hoop een dezer dagen het goeie nieuws te brengen dat Cercle zijn trainer en technische staf heeft."

"Of het een Belg is? Neen. Of jullie hem kennen uit de Belgische competitie? Neen. Jullie zullen hem moeten leren kennen. Maar het zit goed. Jullie zullen zeker en vast tevreden zijn. Ik hoop volgende week groene rook te hebben, want dan willen we beginnen te trainen. We werken hard om het dossier deze week af te werken."