Duidelijkheid over Kampioenenbal! Lissabon is gaststad voor Final 8 van Champions League in augustus

Niet lang na het uitbreken van het coronavirus in Europa heeft de UEFA beslist om het EK uit te stellen en de resterende matchen van de Europa en Champions League. Het EK gaat door in 2021 en ook de andere twee toernooien kregen een nieuwe datum.

De Champions League zal doorgaan van 12 tot 23 augustus. Alle partijen worden gespeeld in Lissabon en zullen doorgaan onder een ander concept. In een Final 8 zullen kwart- en halvefinales in één partij worden beslist in plaats van in een returnsysteem. Er moeten nog vier wedstrijden in de 1/8 finale worden afgewerkt en die zullen eveneens in augustus doorgaan. In het eigen stadion als dat mogelijk is.

Bij de Europa League gebeurt hetzelfde. Die begint op 10 augustus en zal doorgaan in vier Duitse steden: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf en Köln. In laatstgenoemde stad zal de finale worden afgewerkt op 21 augustus. De CL-finale gaat uiteraard in Lissabon door en twee dagen later.