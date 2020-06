Zorgeloze herstart voor City: De Bruyne maakt verschil tegen Arsenal en mag vervolgens vroeg gaan rusten

Ook in Engeland voetballen ze opnieuw en met Man City - Arsenal stond er meteen een fraaie affiche op het menu. Al was er van spanning bijzonder weinig sprake. Arsenal heeft immers geen Kevin De Bruyne. Die was na zeventig minuten helemaal klaar met zijn werk.

Kevin De Bruyne had duidelijk erg utigekeken naar de herstart van de Premier League. De Rode Duivel wilde niet te lang wachten om de netten te laten trillen. Na drie minuten spelen kreeg Leno nog net zijn vingertoppen tegen de vrijschop van De Bruyne. David Luiz de pineut Arsenal zag al snel Xhaka en Mari uitvallen met een blessure. De Bruyne strooide met weergaloze passes en bracht zo Mahrez en Sterling in stelling. Mahrez stuitte op Leno, Sterling mikte over. Zo stond de brilscore met de rust in zicht nog altijd op het bord. Toch werd het nog 1-0 voor de koffie. Luiz ging in de fout op een voorzet van De Bruyne en Sterling opende dan toch de score. Ernstige blessure Garcia Luiz werds helemaal de antiheld van Arsenal door Mahrez neer te trekken en rood te pakken. De Bruyne zette de strafschop simpel om (2-0). Zo werd het een heel gemakkelijk avondje voor Man City. Dat had Guardiola ook door: hij haalde De Bruyne na 70 minuten al maar naar de kant. Wel nog schrikwekkend was dat Eric Garcia op een draagberrie moest weggedragen worden. Foden legde de 3-0-eindcijfers vast. Eerder woensdagavond was de Premier League eigenlijk al hervat met een andere wedstrijd, Aston Villa - Sheffield United. Die partij kon minder bekoren, het bleef 0-0.