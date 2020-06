Patro Eisden Maasmechelen shopt bij KV Mechelen en Deinze en versiert twee grote namen

De ambitie van Patro Eisden Maasmechelen om op een termijn van enkele jaren de overstap naar Eerste Klasse B te maken werd de voorbije dagen kracht bijgezet. De Limburgers trokken met Seppe Brulmans en Mathieu Cornet twee ervaren pionnen uit het nationale voetbal aan.

Op maandag werd Seppe Brulmans voorgesteld op de website van Patro Eisden Maasmechelen. De 26-jarige middenvelder werd kampioen met Deinze, maar kreeg er geen nieuw contract. Bij Patro zal hij opnieuw voor promotie spelen.

Een dag later was er al de volgende aankondiging. Mathieu Cornet tekende een eenjarig contract met optie op een extra jaar. De 29-jarige spits werd dit seizoen door KV Mechelen uitgeleend aan RWDM. Hij was einde contract bij Malinwa. Cornet had een aandeel in de promotie van KV naar eerste klasse A en heeft in de Proximus League een verleden bij Roeselare, Antwerp en Virton.