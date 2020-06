Nog steeds niet helemaal rond! Wachten Standard en OHL met transfer van Henkinet tot na de promotiefinale?

Standard en Oud-Heverlee Leuven hebben de transfer van Laurent Henkinet nog niet officieel bekendgemaakt, maar dat de 27-jarige goalie volgend seizoen het doel van de Rouches verdedigt staat buiten kijf. Woensdag stond hij zelfs op het trainingsveld bij zijn toekomstige werkgever.

Beste man in heenmatch

Misschien is het wel een creatieve oplossing, zodat OHL tijdens de return van de promotiefinale nog een beroep kan doen op de 27-jarige doelman. Op 30 juni is hij einde contract bij de club, maar er wordt gewerkt aan een oplossing - een soort van mini-contractverlenging- waardoor spelers na 2 augustus elders heen kunnen. Dat zouden ze dus op Henkinet kunnen toepassen.

Henkinet was de beste man langs Leuvense zijde in de heenmatch en als hij vertrekt zit de club met een groot probleem opgezadeld voor de terugmatch tegen Beerschot. Reservedoelman Darren Keet is ook einde contract en Kawin Thamsatchanan is uitgeleend aan een Japanse club.