Wouter Vrancken moet op zoek naar een nieuwe assistent

Het is koffiedik kijken waarom er afscheid genomen wordt van Dieter Van Tornhout bij KV Mechelen. Die was de voorbije jaren de assistent van Wouter Vrancken, maar zijn contract werd "in onderling overleg" beëindigd.

"Het contract werd beëindigd en afgesloten in de beste verstandhouding met het bestuur van KV Mechelen", klinkt het in een communiqué. "De club wil Dieter bedanken voor zijn werk binnen onze A-kern. Hij lag mee aan de basis van de twee erg succesvolle jaren. Zowel de club als Dieter Van Tornhout beperken zich tot deze communicatie." KV Mechelen en Dieter Van Tornhout hebben in onderling overleg besloten de samenwerking stop te zetten.



👉 https://t.co/UewoUQY89S pic.twitter.com/SE0rZQyYCK — KV Mechelen (@kvmechelen) June 17, 2020